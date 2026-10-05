Санчес объявил о назначении досрочных выборов в Испании на 29 ноября - ОБНОВЛЕНО

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о проведении досрочных парламентских выборов в стране 29 ноября.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, Санчес заявил, что его правительству пришлось работать в условиях "крайне противоречивого" парламента.

По словам премьера, его правительство также столкнулось с давлением со стороны "могущественных экономических и социальных элит", которые стремятся влиять на будущее страны.

08:14

Чиновники в правительстве Испании начали подготовку к досрочным парламентским выборам, окончательное решение о проведении которых должен принять премьер-министр Педро Санчес.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три близких к премьеру источника.

Министры и высокопоставленные представители правительства и Социалистической партии поддержали проведение досрочных выборов после поражения в парламенте на прошлой неделе.

По словам собеседников агентства, Санчес может выступить с заявлением о предполагаемых досрочных выборах уже в понедельник, 5 октября, после консультаций с высокопоставленными представителями в выходные. При этом он может отказаться от проведения досрочных выборов.

Обсуждение досрочных выборов активизировалось после того, как в пятницу парламент отклонил два законопроекта правительства в жилищной сфере. С 2023 года возглавляемой Санчесом коалиции меньшинства не раз не удавалось провести законопроекты через парламент, однако последнее поражение оказалось особенно чувствительным, поскольку доступность жилья является одной из ключевых тем для ее сторонников, пишет Bloomberg.