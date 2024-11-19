Генсек ОТГ: Мы работаем над многосторонним соглашением по продбезопасности

Организация Тюркских Государств (ОТГ) работает над многосторонним соглашением по продовольственной безопасности.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генерального секретаря организации Сади Джафаров на мероприятии "От глобальных целей к локальным действиям: региональные инициативы по укреплению устойчивых агропродовольственных систем" в рамках COP29.
Он отметил, что обеспечение продовольственной безопасности является приоритетом для всех государств-членов организации: "Цель соглашения - решение общих проблем продовольственной безопасности, таких как доступ к продовольствию, сокращение бедности и стабилизация цен на продукты питания".
Он добавил, что в тюркских странах можно значительно улучшить качество жизни и стимулировать экономический рост через развитие климатически устойчивых сельских территорий: "Это возможно благодаря совершенствованию цифровой инфраструктуры, улучшению государственных услуг и использованию чистых источников энергии, таких как солнечная, ветровая и гидроэнергия".