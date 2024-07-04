Генсек ООН: Необходимо достичь финансовых обязательства по климату по итогам COP29

По итогам 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в этом году нам необходимы серьезные финансовые обязательства на будущее.

По итогам 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в этом году в Баку, необходимо достижение серьезных финансовых обязательств, чтобы вести действенную борьбу с климатическими изменениями.

Как передает Report, об этом сегодня заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на заседании в формате "ШОС плюс" в Астане.

"Финансирование имеет решающее значение: это важно не только для содействия борьбе с изменением климата, но и для борьбы с неравенством. По итогам COP29 в этом году нам необходимы серьезные финансовые обязательства сторон, а также решительные действия по устойчивому увеличению кредитных возможностей многосторонних банков развития и изменению их бизнес-модели, что позволит привлечь больше частного капитала для борьбы с изменением климата", - сказал он.

По словам Гутерриша, развитые страны должны выполнить свои обязательства, взяв на себя ответственность и удвоив финансирование по адаптации: "Они также должны полностью выполнить все свои обещания, включая значительные взносы в фонд потерь и ущерба, чтобы он мог начать свою работу в этом году и чтобы климатическая справедливость стала реальностью".

"Настало время установить цену на углеродные выбросы и обложить налогом сверхприбыли компаний, работающих на ископаемом топливе. К 29-й сессии Конференции сторон нам нужно, чтобы те, кто уже внедрил это, начали взимать налоги солидарности с таких секторов, как судоходство, авиация и добыча ископаемого топлива", - подчеркнул он.