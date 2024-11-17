Генсек МПС: Необходимо увеличить финансирование климатических мероприятий

В ходе обсуждений на Парламентской встрече была подчеркнута важность немедленных действий.

В ходе обсуждений на Парламентской встрече была подчеркнута важность немедленных действий.

Об этом Report заявил Генеральный секретарь Межпарламентского союза (МПС) Мартин Чунгонг.

Он отметил, что по завершении COP29 ожидается принятие резолюции с призывом к срочным мерам для предотвращения климатического кризиса:

"Мы хотим увидеть, что по итогам обсуждений будет принято решительное решение, способствующее справедливой и равноправной климатической деятельности. Мы не хотим, чтобы климатические действия наносили ущерб отдельным слоям общества. Мы стремимся к совместной работе, чтобы обеспечить учет интересов всех людей и общин на пути борьбы с изменением климата".

Генеральный секретарь подчеркнул необходимость увеличения ресурсов, направляемых на климатические действия:

"Необходимо увеличить финансирование климатических мероприятий. Я считаю, что солидарность в этом вопросе чрезвычайно важна. Лозунг этой конференции - "солидарность с зеленым миром".