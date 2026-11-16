17 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Вечером в некоторых пригородных территориях возможны кратковременные осадки. Будет преобладать северо-западный ветер, который утром сменится умеренным юго-западным.

Температура воздуха ночью составит 7-9, днем - 12-16° тепла. Атмосферное давление понизится с 769 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром местами возможны осадки, в горных районах - снег, не исключается туман. Днем в некоторых горных и предгорных районах западный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 4-8, днем - 12-16° тепла, в горах ночью - 5-10° мороза, днем - 0-5° тепла.