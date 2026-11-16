Проект государственного бюджета на 2027 год требует доработки по ряду направлений.

Как сообщает "Report", об этом заявил председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов на пленарном заседании Милли Меджлиса, состоявшемся сегодня, - в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2027 год".

По его словам, Палата проанализировала данный законопроект, составленный в соответствии с требованиями законодательства, и другие документы и пришла к заключению о необходимости совершенствования ряда показателей. Он добавил, что за последние два месяца с центральными органами исполнительной власти состоялись интенсивные дискуссии, в результате чего в бюджетный пакет были внесены уточнения и дополнения.

"Насколько обоснованы прогнозные оценки бюджетных доходов и расходов? Палата дала развернутый ответ на данный вопрос, опираясь на анализ макроэкономических прогнозов, доходной и расходной частей, бюджетного дефицита и государственного долга. Бюджетная документация по ключевым аспектам подготовлена в целом корректно и достоверно, с учетом требований соответствующей рамки отчетности. Обладают ли государственные финансы, включая бюджет, устойчивостью в средне- и долгосрочном горизонте? На каком уровне проведена оценка макрофискальных рисков? Макрофискальная рамка Азербайджана свидетельствует о высокой платежеспособности и устойчивости долговых обязательств благодаря сохранению соотношения государственного долга к ВВП значительно ниже критических значений, а также за счет прямых функций ликвидности и контрциклической страховой роли активов суверенного фонда", - добавил глава ведомства.

Помимо этого, Гюльмамедов подчеркнул, что модернизация бюджетного законодательства представляет собой приоритетную задачу: "Предлагается обновить закон "О бюджетной системе" и привести его в соответствие с актуальными экономическими реалиями. Необходимо адаптировать статьи 12, 16, 18 и 20 закона, которые регламентируют перечень предоставляемых Милли Меджлису ключевых финансовых документов, к темпам современного цифрового управления. Для устранения коллизий между различными нормативными актами, регулирующими бюджетные правоотношения, существенное значение имеет кодификация бюджетного законодательства".

"Информация, связанная с бюджетно-налоговой политикой в бюджетном пакете на 2027 год, подготовлена в соответствии с требованиями закона "О бюджетной системе". В расходной политике определены три новых направления. Это поддержка устойчивого и высокого экономического роста, обеспечение чистой окружающей среды и зеленого роста, повышение качества и эффективности государственных услуг посредством искусственного интеллекта и цифровизации", - подчеркнул председатель.