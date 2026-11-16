Доступ к финансовым ресурсам и финансирование являются одной из основных задач, стоящих перед экономикой Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения проекта закона "О государственном бюджете на 2027 год".

По его словам, капиталоемкие промышленные проекты требуют финансирования на 10 лет и более. В этих целях соответствующие структуры работают над формированием механизмов долгосрочного финансирования, стимулированием долгосрочных сбережений в национальной валюте и расширением безналичных платежей. В текущем году создана законодательная база по механизмам венчурного и краудфандингового финансирования, также предпринимаются шаги по подготовке новой регуляторной базы для рынков капитала и криптоактивов.

Джаббаров отметил, что следующий вызов - повышение доходности суверенных ресурсов. "Наши стратегические валютные резервы превышают внешний государственный долг, и это значительное преимущество страны. Повышение доходности резервов и эффективное направление определенной их части на долгосрочное финансирование экономики страны также входят в число важных задач", - сказал министр.

По его словам, еще один вызов - своевременное и результативное исполнение бюджетных расходов, в том числе капитальных. "В условиях фискальной оптимизации особое значение имеет своевременное и максимально эффективное расходование каждого маната, выделенного из бюджета. Строгое соблюдение сроков реализации проектов и укрепление исполнительской дисциплины входят в число главных стоящих перед нами задач. Также необходимо формирование более благоприятных условий для инвестиций частного сектора. На этапе перехода государства от роли инвестора к роли партнера важным условием является расширение возможностей для частного капитала. В этом направлении наряду с существующим механизмом инвестиционного стимулирования продолжаются новые целевые налоговые стимулы по сферам и кластерам. Примером может служить недавно утвержденный пакет налоговых льгот сроком до 20 лет для инноваций, стартапов и технологических парков", - отметил Джаббаров.