Уровень долларизации в Азербайджане снизился до исторического минимума в 25,2%, сократившись за год на 3,3 процентных пункта (п.п.).

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов на пленарном заседании парламента в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2027 год".

По его словам, на валютном рынке предложение значительно превышает спрос как в наличном, так и в безналичном сегментах, а доверие граждан к национальной валюте и банковскому сектору растет.

"По сравнению с концом 2021 года уровень долларизации снизился на 15,4 п.п. За 10 месяцев валютные резервы ЦБА увеличились на 34% или на 3,9 млрд долларов, достигнув 15,4 млрд долларов. Это исторический максимум", - отметил он.

Кязымов также заявил, что главной целью денежно-кредитной политики в 2027 году будет обеспечение ценовой стабильности. При этом стабильность обменного курса, являющаяся основным якорем монетарной политики, будет поддерживаться с использованием действующих инструментов.

"Что касается финансового сектора, то стратегия на 2024-2026 годы находится в стадии завершения, и уровень ее реализации составляет 91%. К концу этого года планируется подготовить стратегию развития финансового сектора на 2027-2030 годы", - отметил он.