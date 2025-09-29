Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Генпрокурор: Необходимы совместные действия против экологических угроз

    COP29
    • 29 сентября, 2025
    • 10:48
    Генпрокурор: Необходимы совместные действия против экологических угроз

    Экологические вызовы в большинстве своем носят транснациональный характер, поэтому страны не могут решить эти проблемы в одиночку.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Кямран Алиев на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025).

    Он отметил, что загрязнение окружающей среды, деградация почв и чрезмерная эксплуатация природных ресурсов негативно влияют на все живые существа на планете.

    "Изменение климата - один из важнейших чрезвычайных вызовов нашего времени. Мы также должны уделять внимание роли правоохранительных органов в защите окружающей среды и борьбе с изменением климата. Это часто упускаемый из виду, но крайне важный подход", - подчеркнул он.

    Алиев отметил важную роль правоохранительных органов в защите окружающей среды и борьбе с изменением климата.

    "Роль правоохранительных органов в обеспечении экологической безопасности неоспорима. Эта миссия может быть реализована только посредством трансграничного сотрудничества и совместных усилий. Предлагаю объединить наши усилия и действовать сообща", - добавил он.

