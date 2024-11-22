Генерал: ГПС выполнила все поставленные в связи с COP29 задачи

09:05

Пограничные войска Государственной пограничной службы (ГПС) приняли необходимые меры по подготовке к COP29 и надлежащим образом выполнили поставленные задачи.

Как сообщает сотрудник Report из Шамкира, об этом сказал заместитель начальника ГПС, командующий Пограничными войсками генерал-лейтенант Араз Мамедов в ходе брифинга в пограничном отряде "Шамкир".

По его словам, благодаря наличию необходимой пограничной инфраструктуры, профессиональным кадрам, современному вооружению и технике ГПС способна выполнять поставленные задачи на высоком уровне, независимо от климатических условий, географического рельефа и условий.

"Сухопутные границы страны бдительно охраняются, пограничная безопасность обеспечивается на высоком уровне", - отметил он.