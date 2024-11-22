О нас

Генерал: ГПС выполнила все поставленные в связи с COP29 задачи

Генерал: ГПС выполнила все поставленные в связи с COP29 задачи 09:05
COP29
22 ноября 2024 г. 09:34
Генерал: ГПС выполнила все поставленные в связи с COP29 задачи

Пограничные войска Государственной пограничной службы (ГПС) приняли необходимые меры по подготовке к COP29 и надлежащим образом выполнили поставленные задачи.

Как сообщает сотрудник Report из Шамкира, об этом сказал заместитель начальника ГПС, командующий Пограничными войсками генерал-лейтенант Араз Мамедов в ходе брифинга в пограничном отряде "Шамкир".

По его словам, благодаря наличию необходимой пограничной инфраструктуры, профессиональным кадрам, современному вооружению и технике ГПС способна выполнять поставленные задачи на высоком уровне, независимо от климатических условий, географического рельефа и условий.

"Сухопутные границы страны бдительно охраняются, пограничная безопасность обеспечивается на высоком уровне", - отметил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке General: State Border Service completed all tasks related to COP29
Версия на азербайджанском языке General: DSX COP29 ilə əlaqədar qarşıya qoyulan tapşırıqları layiqincə yerinə yetirib

Самое читаемое

Глава ГКНБ: Пресечены две попытки покушения на президента Кыргызстана
Глава ГКНБ: Пресечены две попытки покушения на президента Кыргызстана
20 ноября 2024 г. 15:57
Глава МИД Ирана выразил протест Франции из-за новых санкций Европы против Тегерана
Глава МИД Ирана выразил протест Франции из-за новых санкций Европы против Тегерана
20 ноября 2024 г. 15:39
Размер трудовых пенсий в Азербайджане в 2025 году увеличится на 8%
Размер трудовых пенсий в Азербайджане в 2025 году увеличится на 8%
19 ноября 2024 г. 11:54
Маманбий Омаров: Узбекистан привержен международным обязательствам по защите климата
Маманбий Омаров: Узбекистан привержен международным обязательствам по защите климата
20 ноября 2024 г. 13:11
Украина ожидает реакции Запада на использование РФ межконтинентальной баллистической ракеты
Украина ожидает реакции Запада на использование РФ межконтинентальной баллистической ракеты
21 ноября 2024 г. 15:58
МИД: Азербайджан представил в Гаагский суд материалы против Армении за незаконное использование энергетических ресурсов
МИД: Азербайджан представил в Гаагский суд материалы против Армении за незаконное использование энергетических ресурсов
20 ноября 2024 г. 10:19
Численность населения НАР увеличилась на 0,5%
Численность населения НАР увеличилась на 0,5%
18 ноября 2024 г. 14:48
Haber Global: Франция пытается сорвать COP29 через провокации
Haber Global: Франция пытается сорвать COP29 через провокации
20 ноября 2024 г. 16:51
Эрдоган: Турция продолжит действовать в Сирии с учетом интересов нацбезопасности
Эрдоган: Турция продолжит действовать в Сирии с учетом интересов нацбезопасности
20 ноября 2024 г. 15:01
Завтра в Баку ожидается дождь - ПРОГНОЗ
Завтра в Баку ожидается дождь - ПРОГНОЗ
18 ноября 2024 г. 13:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi