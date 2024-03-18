О нас

Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном по COP29 идет по всем направлениям

Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном по COP29 идет по всем направлениям Международное агентство по возобновляемой энергии (IRENA) продолжает поддерживать сотрудничество с Азербайджаном по всем направлениям, в том числе и на техническом уровне, для успешного проведения COP29.
COP29
18 марта 2024 г. 12:09
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном по COP29 идет по всем направлениям

Международное агентство по возобновляемой энергии (IRENA) продолжает поддерживать сотрудничество с Азербайджаном по всем направлениям, в том числе и на техническом уровне, для успешного проведения COP29.

Об этом в интервью Report заявил генеральный директор IRENA Франческо Ла Камера.

"Сотрудничество идет абсолютно по всем направлениям. Я вернусь в Баку в июне, когда будет проходить энергетическая неделя, так что у нас будет возможность доработать все элементы этого сотрудничества и прийти к точному графику действий",- сказал он.

Ла Камера отметил, что уже провел ряд встреч в Азербайджане для обсуждения сотрудничества с министром иностранных дел, министром энергетики и назначенным президентом COP29.

Кроме того, по словам гендиректора, IRENA может предоставить данные по исполнению обязательств утроения установленных мощностей возобновляемых источников энергии к 2030 году, чтобы сохранить повышение глобальной температуры до 1,5°C, принятых в Дубае в декабре прошлого года на СОР28.

"Это даст понимание, где именно мы находимся в реализации этих обязательств. Мы подготовим отчет об этом, и это будет готовая модель для сотрудничества",- добавил он.

С полной версией интервью можно ознакомиться здесь.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке IRENA Director-General: Cooperation with Azerbaijan on COP29 ongoing in all directions
Версия на азербайджанском языке IRENA-nın Baş direktoru: COP29 üzrə əməkdaşlıq bütün istiqamətlərdə davam edir

Другие новости из категории

Гендиректор IRENA: Большие ожидания от COP29 - обеспечить согласование обязательств стран с реальностью
ФотоГендиректор IRENA: Большие ожидания от COP29 - обеспечить согласование обязательств стран с реальностью
18 марта 2024 г. 10:51
Президент Ильхам Алиев пригласил Йенса Столтенберга посетить в ноябре Азербайджан для участия в СОР29
Президент Ильхам Алиев пригласил Йенса Столтенберга посетить в ноябре Азербайджан для участия в СОР29
17 марта 2024 г. 23:00
Генсек НАТО: COP29 важен для всех, кто обеспокоен изменением климата
Генсек НАТО: COP29 важен для всех, кто обеспокоен изменением климата
17 марта 2024 г. 20:48
Экс-комиссар ЕС: COP29 создаст новые возможности для сотрудничества между Азербайджаном и Европой
Экс-комиссар ЕС: COP29 создаст новые возможности для сотрудничества между Азербайджаном и Европой
16 марта 2024 г. 12:28
Спецпосланники Нидерландов по климату и водным ресурсам летом прибудут в Азербайджан
Спецпосланники Нидерландов по климату и водным ресурсам летом прибудут в Азербайджан
15 марта 2024 г. 16:27
Председатель 73-й сессии ГА ООН: COP29 в Баку поможет достичь четких целей в области финансирования
Председатель 73-й сессии ГА ООН: COP29 в Баку поможет достичь четких целей в области финансирования
15 марта 2024 г. 15:32
Спецпосланник Марокко по вопросам климата: COP29 будет особенной конференцией
Спецпосланник Марокко по вопросам климата: COP29 будет особенной конференцией
15 марта 2024 г. 15:29
Мухтар Бабаев и Ялчин Рафиев провели встречу с помощником главы МИД КНР
Мухтар Бабаев и Ялчин Рафиев провели встречу с помощником главы МИД КНР
15 марта 2024 г. 14:22
Пульгар-Видаль: COP29 в этом году сосредоточится на глобальной модели адаптации
Пульгар-Видаль: COP29 в этом году сосредоточится на глобальной модели адаптации
15 марта 2024 г. 13:30
Замминистра: Проведение COP29 в Азербайджане является результатом  успешной политики страны
Замминистра: Проведение COP29 в Азербайджане является результатом  успешной политики страны
15 марта 2024 г. 12:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi