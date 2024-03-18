Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном по COP29 идет по всем направлениям

Международное агентство по возобновляемой энергии (IRENA) продолжает поддерживать сотрудничество с Азербайджаном по всем направлениям, в том числе и на техническом уровне, для успешного проведения COP29.

Международное агентство по возобновляемой энергии (IRENA) продолжает поддерживать сотрудничество с Азербайджаном по всем направлениям, в том числе и на техническом уровне, для успешного проведения COP29.

Об этом в интервью Report заявил генеральный директор IRENA Франческо Ла Камера.

"Сотрудничество идет абсолютно по всем направлениям. Я вернусь в Баку в июне, когда будет проходить энергетическая неделя, так что у нас будет возможность доработать все элементы этого сотрудничества и прийти к точному графику действий",- сказал он.

Ла Камера отметил, что уже провел ряд встреч в Азербайджане для обсуждения сотрудничества с министром иностранных дел, министром энергетики и назначенным президентом COP29.

Кроме того, по словам гендиректора, IRENA может предоставить данные по исполнению обязательств утроения установленных мощностей возобновляемых источников энергии к 2030 году, чтобы сохранить повышение глобальной температуры до 1,5°C, принятых в Дубае в декабре прошлого года на СОР28.

"Это даст понимание, где именно мы находимся в реализации этих обязательств. Мы подготовим отчет об этом, и это будет готовая модель для сотрудничества",- добавил он.

С полной версией интервью можно ознакомиться здесь.