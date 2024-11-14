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GE Vernova переведет одну из газовых турбин электростанции "Джануб" на использование водорода

GE Vernova переведет одну из газовых турбин электростанции "Джануб" на использование водорода 13:47
COP29
14 ноября 2024 г. 14:17
GE Vernova переведет одну из газовых турбин электростанции Джануб на использование водорода

ОАО "Азерэнержи" и американская GE Vernova подписали документ, предусматривающий перевод одной из газовых турбин электростанции "Джануб" в Ширване на использование водороде.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Азерэнержи.

По информации общества, глава "Азерэнержи" Баба Рзаев и президент и главный исполнительный директор по газовой энергетике в Европе, Ближнем Востоке и Африке компании GE Vernova Джозеф Анис провели встречу на "полях" COP29 в Баку.

На встрече основное внимание было уделено проекту полного перевода компанией GE Vernova одной из газовых турбин электростанции "Джануб", расположенной в Ширване, на работу на водородном топливе.

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Версия на азербайджанском языке Şirvandakı “Cənub” Elektrik Stansiyasının bir bloku hidrogenlə çalışacaq

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