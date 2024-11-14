GE Vernova переведет одну из газовых турбин электростанции "Джануб" на использование водорода

13:47

ОАО "Азерэнержи" и американская GE Vernova подписали документ, предусматривающий перевод одной из газовых турбин электростанции "Джануб" в Ширване на использование водороде.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Азерэнержи.

По информации общества, глава "Азерэнержи" Баба Рзаев и президент и главный исполнительный директор по газовой энергетике в Европе, Ближнем Востоке и Африке компании GE Vernova Джозеф Анис провели встречу на "полях" COP29 в Баку.

На встрече основное внимание было уделено проекту полного перевода компанией GE Vernova одной из газовых турбин электростанции "Джануб", расположенной в Ширване, на работу на водородном топливе.