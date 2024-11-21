GCEW: Впервые в истории человечества нарушен гидрологический баланс

Впервые в истории человечества нарушен гидрологический баланс, что подрывает справедливое, устойчивое будущее.

Впервые в истории человечества нарушен гидрологический баланс, что подрывает справедливое, устойчивое будущее.

Как сообщает "Report", об этом заявил исполнительный директор Глобальной комиссии по экономике водных ресурсов (GCEW) Хэнк Овинк на мероприятии "Вода для климата: интеграция водных вопросов в NDCs и NAPs" в рамках COP29.

"Деградация пресноводных экосистем, включая потерю влажности почвы, стала движущей силой изменения климата и утраты биоразнообразия. Повышение температуры на один градус означает увеличение водяного пара в атмосфере на 7%, что усиливает возникновение аномальных климатических явлений, таких как чрезмерная засуха и тепловые волны", - сказал он.

Овинк отметил, что в настоящее время около 3 млрд человек и более половины мирового производства продовольствия находятся в районах, где прогнозируется сокращение общих водных ресурсов. По его словам, для решения проблем нужно более смелое и интегрированное мышление, перестройка политических рамок.