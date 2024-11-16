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Габриэла Рамос: На COP29 обсуждают самый важный вопрос - климатическое финансирование

Габриэла Рамос: На COP29 обсуждают самый важный вопрос - климатическое финансирование Заместитель генерального директора UNESCO по социальным и гуманитарным наукам Габриэла Рамос считает важной роль молодежи в борьбе с климатическими изменениями и рассчитывает на положительный результат СОР29.
COP29
16 ноября 2024 г. 12:16
Габриэла Рамос: На COP29 обсуждают самый важный вопрос - климатическое финансирование

Заместитель генерального директора UNESCO по социальным и гуманитарным наукам Габриэла Рамос считает важной роль молодежи в борьбе с климатическими изменениями и рассчитывает на положительный результат СОР29.

Как передает Report, об этом Рамос заявила журналистам в Баку в рамках COP29.

"Я бы сказала им (молодежи), что нам нужно их участие, нам нужны их голоса, их приверженность. Но нам также нужно, чтобы они призывали других людей к ответственности, поскольку именно молодежи предстоит унаследовать мир, в котором мы живем. Поэтому нужно их содействие, чтобы мы выполнили обязательства по действиям в области климата",- сказала Рамос, отвечая на вопрос с каким призывом она хочет обратиться к современной молодежи.

"Я надеюсь на очень хорошие результаты COP29",- добавила она.

Рамос отметила, что в Баку подняли самый важный вопрос, касающийся климатического финансирования.

"Думаю, что это очень важный элемент. И после того, как в прошлом году было достигнуто соглашение по фонду потерь и ущерба, конечно, было уместно, чтобы на конференции в Азербайджане обратили внимание на вопрос финансирования. Это важно для успеха этой конференции", - сказала она.

Продолжая тему о своих ожиданиях от COP29, Рамос выразила надежду на то, что страны-участницы конференции, а также все заинтересованные стороны приложат силы, "чтобы обеспечить необходимый нам уровень амбиций".

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Версия на азербайджанском языке Qabriela Ramos: COP29-da ən vacib məsələ - iqlim maliyyəsi müzakirə edilir
Версия на английском языке Gabriela Ramos: COP29 addressing most important issue - climate finance

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