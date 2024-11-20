Фуад Нагиев: Декларация по туризму определит дорожную карту интеграции сектора в климатические стратегии

Декларация о расширенных климатических действиях в туризме, которая будет принята в рамках COP29, определит четкую дорожную карту для интеграции туризма в глобальные климатические стратегии.

Декларация о расширенных климатических действиях в туризме, которая будет принята в рамках COP29, определит четкую дорожную карту для интеграции туризма в глобальные климатические стратегии.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев на Первой встрече министров по усовершенствованным климатическим действиям в секторе туризма в рамках COP29.

По его словам, данный документ призывает национальные правительства, частный сектор и гражданское общество к совместным действиям и трансформативным мерам.

Нагиев подчеркнул, что впервые в истории COP в повестку дня включено туристическое мероприятие.

По его словам, число туристов продолжает расти в глобальном масштабе, и если не принять срочные меры, эмиссии в секторе также увеличатся. "Сегодня мы находимся на перепутье. Туристический сектор может либо продолжать обычный ход бизнеса, либо обеспечить переход к низкоуглеродному и возобновляемому будущему. Мы верим, что туризм может быть частью решения", - сказал Нагиев.

Нагиев подчеркнул, что Азербайджан продолжает свои усилия по продвижению устойчивого туризма на глобальном уровне. Посредством сотрудничества между секторами, границами и поколениями мы можем превратить туристический сектор в благотворную силу в климатической реакции мира, добавил он.