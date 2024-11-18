Фергус Олд: Азербайджан проделал впечатляющую работу по подготовке к COP29

Азербайджан с декабря прошлого года проделал необыкновенную работу в подготовке к COP29, и его лидерство имеет решающее значение на данном мероприятии.

Азербайджан с декабря прошлого года выполнил впечатляющий объем работы по подготовке к COP29, и его лидерство имеет решающее значение на данном мероприятии.

Как передает Report, об этом азербайджанскому представительству Программы развития ООН (UNDP) сказал посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд.

Дипломат отметил, что поддержка Азербайджана в успешном проведении COP29 было главным приоритетом британского посольства в этом году.

"Азербайджан с декабря прошлого года проделал удивительную работу в подготовке к COP29, начав с нуля. У Британии было два года, чтобы подготовиться к COP26 в Глазго. Азербайджанское председательство проявило инициативу, прислушивалось к сторонам и быстро адаптировалось", - сказал он.

Олд также отметил, Великобритания сделала важный шаг и объявила о намерении перейти на чистую энергию к 2030 году. "Мы стали первой крупной экономикой мира, отказавшейся от угля, закрыв последнюю угольную электростанцию 30 сентября. На COP29 мы делимся более подробной информацией о климатических действиях, направленных на достижение цели в 1,5 градуса. Мы хотим, чтобы каждая страна внесла свой вклад", - сказал посол.

По его словам, Британия намерена приложить усилия для достижения важных целей на COP29 таких, как разблокировка климатического финансирования для развивающихся стран, сокращение выбросов, адаптация к последствиям изменения климата.