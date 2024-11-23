Фатма Варанк: Азербайджан продемонстрировал очень высокий уровень организации COP29

Азербайджан продемонстрировал очень высокий уровень организации COP29 с логистической точки зрения и упростил проведение важных переговоров.

Азербайджан продемонстрировал очень высокий уровень организации COP29 с логистической точки зрения и упростил проведение важных переговоров.

Как передает Report, об этом агентству Anadolu заявила замминистра окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции, главный переговорщик от Турции на COP29 Фатма Варанк.

По ее словам, участники COP29 обсудили многие важные вопросы, касающиеся изменения климата, особенно борьбу с глобальным потеплением.

Она привлекла внимание к тому, что Турция была представлена на COP29 на высоком уровне, помимо президента Реджепа Тайипа Эрдогана на конференцию приехали министры, депутаты, чиновники, представители академических кругов и НПО.

Варанк также сказала, что на COP29 в павильоне Турции было проведено около 60 панельных дискуссий, на которых рассказали о решениях и целях страны в борьбе с изменением климата, а также были представлены традиционные виды искусства, такие как эбру (техника рисования на поверхности воды) и роспись по керамике.