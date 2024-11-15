Фатих Бирол: 3 000 ГВт "зеленой энергии" готовы к подключению к глобальным сетям, но есть проблемы в системе передачи электроэнергии

14:48

3 000 ГВт возобновляемой энергии готовы к подключению к глобальным сетям.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол на пресс-конференции в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

По его словам, к глобальной сети уже добавлено 670 ГВт возобновляемой энергии: "Это большой рост. Но еще порядка 3000 ГВт возобновляемой энергии готовы к подключению к сетям, что примерно в 5 раз больше того, что мы добавили в этом году. Однако в мире нет сети, способной принять такие мощности".

Ф.Бирол добавил, что для этого есть установки: "Но мы не можем доставить ее потребителям, домам, промышленным предприятиям и жилым зданиям. Это экономически неэффективно. Потому что до сих пор мир уделял внимание строительству "зеленых электростанций". Но мы забыли, что нам нужны сети для ее передачи потребителям. Теперь мы пытаемся решить связанные с этим проблемы".