Еврокомиссар Хукстра отметил эффективность проведенных обсуждений на Pre-COP29 в Баку

Климатическая конференция COP29 в Баку станет ключевым событием, однако, безусловно, будет непростым переговорным процессом.

Климатическая конференция COP29 в Баку станет ключевым событием, однако, безусловно, будет непростым переговорным процессом.

Как сообщает Report, об этом журналистам в Люксембурге заявил Комиссар Европейского Союза по вопросам защиты климата Вопке Хукстра.

"Я только что вернулся из Баку, где мы провели продуктивные предварительные обсуждения с партнерами со всего мира о том, как начать финансирование дополнительных мер по борьбе с изменением климата и обеспечить выполнение так называемого "консенсуса ОАЭ" - всех решений и соглашений, достигнутых год назад, которые мы продолжаем реализовывать. Сегодня на совете мы обсудим мои выводы, сделанные на прошлой неделе [в Баку]. Мы также определим параметры следующего совещания и решим ряд других вопросов, все это в рамках подготовки к СOP29, которая состоится через пару недель", - сказал он.

Еврокомиссар пояснил, что, принимая участие в Предварительной конференции сторон ООН по изменению климата 2024 года (Pre-COP29) в Баку на прошлой неделе, он подчеркнул, что финансирование мер по борьбе с изменением климата потребует увеличения усилий всех заинтересованных сторон.

"Это включает в себя привлечение финансирования, как от частного, так и от государственного сектора. Нам действительно нужно не только приверженность со стороны европейцев, но и уверенность в том, что другие платежеспособные страны тоже возьмут на себя ответственность. По моему мнению, мы обсудим [сегодня в Люксембурге на встрече министров климата стран ЕС] в основном три вопроса. Во-первых, как увеличить объем доступных средств? Во-вторых, что необходимо для того, чтобы эти деньги действительно доходили до тех, кто в них больше всего нуждается, включая малые островные государства и наименее развитые страны, особенно в Африке? И в-третьих, как мы можем расширить базу доноров, поскольку это имеет решающее значение. Важно, чтобы больше стран приняли активное участие", - добавил Хукстра.