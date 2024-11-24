Еврокомиссар: COP29 запомнится как начало новой эры в климатических финансах

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) будет отмечена как начало новой эры в климатическом финансировании.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) будет отмечена как начало новой эры в климатическом финансировании.

Как сообщает Report, об этом заявил еврокомиссар по вопросам климата Вопке Хукстра на заключительном пленарном заседании COP29, а также на встречах сторон Киотского протокола (CMP19) и Парижского соглашения (CMA6).

Он отметил, что мир сейчас переживает чрезвычайно сложный геополитический период, и в такое время рассчитывать на улучшение ситуации было бы наивно:

"Достичь финального согласия в такой момент — это огромное достижение. Мы все усердно трудились для того, чтобы обеспечить большее финансирование. Цель в 100 миллиардов долларов была утроена. Это более реалистичная цель. Мы также приняли обязательство увеличивать финансирование в будущем. Мы много работали, чтобы поддержать наиболее уязвимые перед изменением климата страны, и их доступ к финансированию будет обеспечен".