Еврокомиссар: Азербайджан сыграет ключевую роль в борьбе с изменением климата через успешное председательство на COP29

Основным вкладом Азербайджана в борьбу с изменением климата станет успешное председательство на конференции COP29.

Основным вкладом Азербайджана в борьбу с изменением климата станет успешное председательство на конференции COP29.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил журналистам Комиссар Европейского Союза по вопросам защиты климата Вопке Хукстра.

"Мир нуждается в сильном руководстве со стороны COP, и роль председательства здесь крайне важна. Оно не должно просто содействовать процессу, а должно быть лидером. Мы готовы оказать помощь Азербайджану в успешной организации этой конференции,"- подчеркнул Хукстра.

Он также отметил, что Европейский Союз, в свою очередь, считает первостепенной задачей обеспечение прозрачности и увеличение финансирования в борьбе с изменением климата.

"Во-первых, мы все заинтересованы в прозрачности, потому что иначе не сможем оценить и понять, что на самом деле делают страны. Во-вторых, нам нужно привлечь больше средств, увеличить финансирование со стороны государственного и частного секторов. Европейский союз будет продолжать делать больше, чем предусмотрено, но крайне важно, чтобы и другие страны также внесли свой вклад. Существует большая группа стран, способных осуществлять такие инвестиции, и они также должны взять на себя эту ответственность", - сказал еврокомиссар.