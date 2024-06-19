Председатель 73-ей сессии ГА ООН: Успех COP29 будет не только успехом Азербайджана

Успех COP29 будет не только успехом Азербайджана, данное мероприятие укрепит доверие и легитимность к процессу конференции сторон.

Успех 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) будет не только успехом Азербайджана, данное мероприятие в целом укрепит доверие к COP.

Как сообщает Report, об этом председатель 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса заявила на проходящей в Баку встрече высокого уровня на тему "Путь к COP29: Устойчивое будущее".

"Мы слышали слова "стимулирующий COP", "инклюзивный COP", "финансовый COP". Думаю, что эти три критерия лежат в основе ожидаемого успеха COP29", - сказала она.

"Мы [участники встречи на высоком уровне] хотим стать частью успеха и послами COP29", - подчеркнула Эспиноса.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия столица Азербайджана примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.