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Ерлан Нысанбаев: Без адекватного климатического финансирования усилия по снижению выбросов остаются декларацией - ЭКСКЛЮЗИВ

Ерлан Нысанбаев: Без адекватного климатического финансирования усилия по снижению выбросов остаются декларацией - ЭКСКЛЮЗИВ Сегодня ключевым вопросом на пути к решению глобальной климатической проблемы является определение целей и механизмов климатического финансирования.
COP29
13 ноября 2024 г. 18:39
Ерлан Нысанбаев: Без адекватного климатического финансирования усилия по снижению выбросов остаются декларацией - ЭКСКЛЮЗИВ

Сегодня ключевым вопросом на пути к решению глобальной климатической проблемы является определение целей и механизмов климатического финансирования.

Об этом сообщил в интервью Report министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев.

“Ключевой вопрос, на который мы должны найти общее решение, - это климатическое финансирование. Без серьезной финансовой поддержки все наши действия по снижению выбросов теряют эффективность”, - подчеркнул Е.Нысанбаев.

Он отметил, что многие развивающиеся страны уже приняли на себя обязательства по снижению выбросов, включая Казахстан, который в прошлом году обязался сократить выбросы метана: "Однако, несмотря на некоторое продвижение в вопросе финансирования, его объем пока недостаточен".

Министр выразил надежду, что к концу конференции COP29 будут приняты окончательные решения по данному вопросу, так как без финансовых механизмов все обещания рискуют остаться лишь на бумаге: "Это краеугольный камень, без которого все что мы говорим и планируем имеет декларативный характер".

По мнению министра, проблема климатических изменений требует совместных действий всех стран, так как она не может быть решена на уровне одной страны или региона.

“Необходима синхронизация действий всех государств. Только таким образом мы сможем достичь желаемого результата. В противном случае разрозненные меры обречены на неудачу”, - добавил он.

Е. Нысанбаев также высоко оценил подготовку Азербайджана к проведению COP29, отметив, что, несмотря на сжатые сроки, мероприятие было организовано на самом высоком уровне.

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Версия на азербайджанском языке Yerlan Nısanbayev: "Adekvat iqlim maliyyəsi olmadan emissiyaların azaldılması bəyannamə olaraq qalır" - EKSKLÜZİV

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