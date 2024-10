Эльшад Искендеров обсудил на брифинге в ООН Глобальную программу PRR и COP29

Главный советник председательства COP Эльшад Искендеров обсудил на брифинге ООН в Женеве важность Глобальной программы по судебному преследованию, реабилитации и реинтеграции (The Global Programme on Prosecution, Rehabilitation and Reintegration, PRR).

Как передает Report, об этом сообщает официальная страница СОР29 в социальной сети "Х".

Отмечается, что брифинг был организован Международным комитетом красного креста (МККК).

"Мы также благодарим за широкую поддержку и доверие, выраженные председательству COP29 в разработке действенных решений в области климатических изменений", - говорится в сообщении.