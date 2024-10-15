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Эльшад Искендеров обсудил на брифинге в ООН Глобальную программу PRR и COP29

Эльшад Искендеров обсудил на брифинге в ООН Глобальную программу PRR и COP29 Главный советник председательства COP Эльшад Искендеров обсудил на брифинге ООН в Женеве важность Глобальной программы по судебному преследованию, реабилитации и реинтеграции.
COP29
15 октября 2024 г. 16:24
Эльшад Искендеров обсудил на брифинге в ООН Глобальную программу PRR и COP29

Главный советник председательства COP Эльшад Искендеров обсудил на брифинге ООН в Женеве важность Глобальной программы по судебному преследованию, реабилитации и реинтеграции (The Global Programme on Prosecution, Rehabilitation and Reintegration, PRR).

Как передает Report, об этом сообщает официальная страница СОР29 в социальной сети "Х".

Отмечается, что брифинг был организован Международным комитетом красного креста (МККК).

"Мы также благодарим за широкую поддержку и доверие, выраженные председательству COP29 в разработке действенных решений в области климатических изменений", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке ФотоElşad İsgəndərov BMT-nin brifinqində Qlobal PRR Proqramını və COP29-u müzakirə edib

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