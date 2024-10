Elşad İsgəndərov BMT-nin brifinqində Qlobal PRR Proqramını və COP29-u müzakirə edib

Elşad İsgəndərov BMT-nin brifinqində Qlobal PRR Proqramını və COP29-u müzakirə edib

COP sədrliyinin baş müşaviri Elşad İsgəndərov BMT-nin Cenevrədə keçirilən brifinqində Məhkəmə Təqibi, Reabilitasiya və Reinteqrasiya üzrə Qlobal Proqramın (The Global Programme on Prosecution, Rehabilitation and Reintegration, PRR) əhəmiyyətini müzakirə e

https://static.report.az/photo/83bd2958-5457-3e23-81ee-17d9ad4e18f8.jpeg https://static.report.az/photo/83bd2958-5457-3e23-81ee-17d9ad4e18f8.jpeg

COP sədrliyinin baş müşaviri Elşad İsgəndərov BMT-nin Cenevrədə keçirilən brifinqində Məhkəmə Təqibi, Reabilitasiya və Reinteqrasiya üzrə Qlobal Proqramın (The Global Programme on Prosecution, Rehabilitation and Reintegration, PRR) əhəmiyyətini müzakirə edib. “Report” xəbər verir ki, bu barədə COP29-un “X” sosial şəbəkəsindəki rəsmi səhifəsində məlumat verilib. Qeyd olunub ki, brifinq Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi (BQXK) tərəfindən təşkil olunub. “Biz həmçinin iqlim dəyişikliyi sahəsində təsirli həllərin işlənib hazırlanması, COP29 sədrliyinə göstərilən böyük dəstəyə və etimada görə minnətdarıq”, - məlumatda bildirilib. Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun