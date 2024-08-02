Эльнур Солтанов: Климатическое финансирование станет центральной темой обсуждений на COP29 в Баку

Климатическое финансирование станет центральной темой на предстоящей в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Климатическое финансирование станет центральной темой на предстоящей в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Report, об этом в интервью ведущему испаноязычному изданию EFE заявил исполнительный директор COP29 Эльнур Солтанов.

По его словам, основной целью председательства COP29 является установление четкой и амбициозной "новой коллективной количественной цели по климатическому финансированию" (NCQG), учитывающей потребности всех сторон.

Солтанов подчеркнул важность "коллективного продвижения по всем направлениям Парижского соглашения", отметив, что при этом климатическое финансирование является центральным.

Стратегия Солтанова включает поиск политического направления для разрешения разногласий и ускорения подготовки к саммиту посредством встреч между сторонами.

"Нам следует сосредоточиться на обсуждениях высокого уровня и усилить политическое взаимодействие", - заявил он.

Солтанов также прокомментировал критику в адрес Азербайджана, который, являясь страной-производителем нефти и газа, был избран для проведения климатической конференции. Он заявил, что поддерживает инклюзивный процесс, в котором сотрудничают все стороны.

Подчеркнув необходимость справедливого и упорядоченного перехода, Солтанов отметил, что все страны начинают с разных точек, и требования к декарбонизации, построению системы возобновляемых источников энергии и обеспечению справедливого энергетического перехода будут различаться в зависимости от национальных обстоятельств. Он также указал, что Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) признает роль углеводородов в мировой экономике в своих расчетах температуры и нулевых выбросов углерода.

Выразив оптимизм по поводу предстоящего в Баку 11-22 ноября этого года саммита, Солтанов отметил, что рассматривает это мероприятие как лакмусовую бумагу для глобального сотрудничества и борьбы с изменением климата. "Азербайджан приложит все усилия для объединения сторон", - заявил он.

Он подчеркнул, что азербайджанская сторона привержена принципам инклюзивности и прозрачности в проведении саммита, в соответствии с Конвенцией и Парижским соглашением.

Для продвижения этого обязательства Азербайджан представит два документа в COP29 - Отчет о прозрачности и "Определяемый на национальном уровне вклад" (NDC).

Исполнительный директор COP29 подчеркнул необходимость совместных целенаправленных усилий, предупредив, что "поле для действий сужается".

В заключение он отметил, что климатический кризис можно решить с помощью безотлагательных и последовательных усилий, подчеркнув, что для этого требуются незамедлительные действия всех сторон.