Эльмир Мусаев: SOCAR имеет портфель ВИЭ-проектов мощностью 1,4 ГВт

18:33

SOCAR на пороге преобразования в национальную энергетическую компанию.

Как сообщает Report, об этом заявил директор компании "SOCAR Green", дочерней компании Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), Эльмир Мусаев во время выступления на мероприятии "Больше чем производство: создание инфраструктуры для достижения целей энергетического перехода" в рамках COP29.

Он отметил, что в настоящее время многие компании осуществляют фундаментальные изменения в направлении перехода от традиционной нефтегазовой деятельности к глобальной или национальной энергетической компании.

Э. Мусаев отметил, что SOCAR находится на пороге значительных изменений: "Название SOCAR традиционно ассоциировалось с нефтью и газом. Однако, сегодня SOCAR делает серьезные шаги к трансформации в национальную энергетическую компанию и активно реализует инициативы по декарбонизации. Проведение COP29 в Баку также является частью этих изменений.

На прошлогоднем COP28 участники узнали о наших амбициозных целях в области декарбонизации. Среди них — достижение нулевого факельногог сжигания на всех операционных активах к 2030 году, полное устранение выбросов метана в сегменте "upstream" к 2035 году и значительное снижение интенсивности углеродных выбросов к 2030 году."

Э.Мусаев заявил, что цель SOCAR - снизить интенсивность корпоративных выбросов на 30% по сравнению с базовым 2022 годом и общие выбросы на 20% к 2035 году. Долгосрочная цель - достижение нулевого уровня выбросов к 2050 году.

Директор "SOCAR Green" добавил, что мандат компании выходит за рамки проектов в области солнечной и ветровой энергетики: "Мы также активно работаем над исследованиями и развитием технологий улавливания углерода, его использования и хранения, а также производства "зеленого водорода". В рамках этих проектов мы пересматриваем инфраструктуру SOCAR и адаптируем ее под зеленые инициативы. SOCAR сотрудничает с BP в рамках программы "Climate and Sustainability Lighthouse", что способствует декарбонизации активов компании.

Для управления этими инициативами был создан новый сегмент — "Энергетический переход и окружающая среда". В декабре 2023 года Наблюдательный совет SOCAR принял решение о создании специального органа для продвижения зеленых инициатив, а в марте 2024 года "SOCAR Green" официально начала свою деятельность".

Э.Мусаев подчеркнул, что цель "SOCAR Green" заключается не только в достижении целей декарбонизации для SOCAR, но и в вкладе в цели страны по энергетическому переходу: "Менее чем за два года мы уже сформировали портфель проектов в области возобновляемой энергии общей мощностью 1,4 ГВт. Например, мы сотрудничаем с компанией "Total", реализуем проект совместно с BP для декарбонизации нефтегазового терминала в Баку. С китайскими партнерами мы разрабатываем проект солнечной энергетики общей мощностью 160 МВт".