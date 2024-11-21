ЕБРР: Аукционы важны для процесса перехода к зеленой энергии

Организация аукционов в сфере возобновляемой энергии является приоритетным вопросом для региона и мира в целом.

Организация аукционов в сфере возобновляемой энергии является приоритетным вопросом для региона и мира в целом.

Как сообщает Report, об этом заявил глава отдела климатической стратегии Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Джанпьеро Наччи на мероприятии, посвященном итогам первого аукциона по строительству солнечной электростанции "Гобустан" мощностью 100 МВт в рамках СОР29.

Он отметил, что успешное проведение данного аукциона является поворотным моментом в переходе к зеленой энергии как для Азербайджана, так и для региона в целом.

По словам Наччи, правительство Азербайджана продемонстрировало, что может создать условия для инвестиций в возобновляемую энергию и обеспечить переход к более устойчивому и диверсифицированному энергетическому сектору.