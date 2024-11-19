Джозефин Нгойя: Стихийные бедствия затронули жизни более 3 млн жителей Южного Судана

Южный Судан страдает от сильных наводнений с 2019 года, и стихийные бедствия затронули жизни более 3 миллионов жителей страны.

Южный Судан страдает от сильных наводнений с 2019 года, и стихийные бедствия затронули жизни более 3 миллионов жителей страны.

Как сообщает Report, об этом заявила министр окружающей среды и лесного хозяйства страны Джозефин Нгойя на заседании высокого уровня в рамках COP29.

По ее словам, климатические катастрофы привели к внутреннему перемещению и потере средств к существованию.

"Засухи, чрезмерная жара, тепловые волны, нерегулярные дожди - все это привело к неурожаю. В результате более 60% нашего населения сейчас относятся к категории страдающих от отсутствия продовольственной безопасности", - сказала Нгойя.

Министр отметила, что Южный Судан является одной из стран, наиболее пострадавших от последствий изменения климата, и адаптация к этим последствиям является приоритетом для народа и правительства. "Однако этот приоритет не может быть достигнут без предоставления адекватного климатического финансирования. Поэтому новая коллективная количественная цель должна быть согласована на COP29, и новый объем должен исчисляться триллионами долларов, а механизмы доступа к новым фондам должны быть упорядочены и упрощены в отношении потерь и ущерба", - подчеркнула она.

Нгойя призвала ускорить устойчивую капитализацию и операционализацию Фонда потерь и ущерба. Чтобы ограничить глобальное потепление 1,5 градусами Цельсия, мы призываем развитые страны и крупных эмитентов повысить свои амбиции и сократить выбросы парниковых газов, добавила министр.