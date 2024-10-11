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Джон Подеста: США намерены достичь поставленных целей по климатическому финансированию

Джон Подеста: США намерены достичь поставленных целей по климатическому финансированию США продемонстрировали высокий уровень амбиций в вопросах климатического финансирования.
COP29
11 октября 2024 г. 19:17
Джон Подеста: США намерены достичь поставленных целей по климатическому финансированию

США продемонстрировали высокий уровень амбиций в вопросах климатического финансирования и намерены достичь поставленных целей.

Как сообщает Report, об этом заявил специальный советник президента США по международной климатической политике Джон Подеста на брифинге для азербайджанских журналистов.

Он подчеркнул, что США еще в 2021 году дали обещание увеличить объемы климатического финансирования с 1,5 млрд долларов до 11 млрд долларов.

"Это в четыре раза больше самого высокого уровня, который мы когда-либо имели. Такие перспективы были при администрации президента Обамы. Несмотря на то, что при администрации Трампа показатели немного снизились, мы все равно планируем достичь этого показателя в 2024 году", - сказал Подеста.

Советник подчеркнул, что нынешняя администрация президента США признает необходимость инвестиций в способность стран разработать свои собственные национальные обязательства по развитию энергетических систем таким образом, чтобы они использовались за счет возобновляемых источников энергии.

"Другой компонент наших обязательств заключается в том, что по меньшей мере 3 млрд долларов США из суммы вкладов будут направлены в программу, мы называем ее PREPARE, которая направлена на то, чтобы обеспечить полмиллиарда людей по всему миру ресурсами, необходимыми им для борьбы с последствиями изменения климата", - сказал он.

По его словам, программа также предусматривает помощь малым островным государствам, государствам с наименее развитой экономикой в планировании и повышении климатической устойчивости.

Подеста сказал, что граждане США поддерживают решительные действия по защите климата.

"Итоги выборов в США могут продемонстрировать некоторые изменения в политике, однако нет сомнений в том, что американская общественность по-прежнему поддерживает идею о защите климата, так что я надеюсь, что наша тенденция по климатическому финансированию продолжится и дальше", - сказал он.

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