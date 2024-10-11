Дженнифер Сара: ВБ реализует в этом году план по выделению 45% годового финансирования на борьбу с изменением климата

Всемирный банк реализует в этом году амбициозный план по выделению 45% своего годового финансирования на борьбу с изменением климата.

Всемирный банк реализует в этом году амбициозный план по выделению 45% своего годового финансирования на борьбу с изменением климата.

Как передает Report, об этом заявила глобальный директор Группы Всемирного банка по изменению климата Дженнифер Сара на министерской встрече по климату и развитию (С&DM) в рамках второго дня Pre-COP29 в Баку.

"Что касается призывов к реформированию международной финансовой архитектуры, то Всемирный банк вносит свой вклад в это дело. У нас более строгий баланс, мы предоставляем больше и лучше финансирования, в 2023 году мы выделили рекордные 42,6 миллиарда долларов на финансирование климатических программ",- отметила она.

По словам Сары, на 28-й сессии СОР в Дубае в прошлом году ВБ объявил о новом амбициозном плане по выделению 45% своего годового финансирования на борьбу с изменением климата, и реализует его в этом финансовом году.

"Мы распределим это финансирование поровну - на смягчение последствий климатических изменений и адаптацию", - отметила она.

Она добавила, что финансовый потенциал Международной ассоциации развития (МАР) в этом и следующем году сохраняется на уровне 30 миллиардов долларов.

"Каждый доллар, поступивший в МАР, увеличивается в три-четыре раза, что делает ее крупнейшим поставщиком финансирования для адаптации и повышения устойчивости в странах с низким уровнем дохода. Кроме того, МАР имеет особые договоренности для малых островных развивающихся государств", - сказала она.