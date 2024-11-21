Джемима Ндзюки: Гендерное равенство — ключ к климатической справедливости

Гендерное равенство — ключ к климатической справедливости.

Гендерное равенство это ключ к климатической справедливости и важно обеспечить финансирование организаций, специализирующихся в этой области.

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель отдела по расширению экономических прав и возможностей в UN Women Джемима Ндзюки на пресс-конференции в рамках COP29 в Баку.

"Гендерное равенство и изменение климата тесно взаимосвязаны. Мы не можем достичь климатической справедливости без гендерной справедливости", — отметила Нджуки.

По ее словам, изменение климата также приводит к росту случаев гендерно-обусловленного насилия.

"Поскольку целые семьи голодают и нуждаются в продовольствии, растет число ранних и принудительных браков среди молодых девушек. Наш анализ показывает, что при наихудшем сценарии к 2050 году 236 млн женщин и девочек будут недоедать, а 158 млн окажутся за чертой бедности. Это неприемлемо", - сказала она.

Нджуки подчеркнула, что финансирование должно быть направлено на устранение гендерного неравенства и поддержку общественных организаций, работающих над созданием устойчивого будущего.

"Мы также должны следить за тем, чтобы финансовые средства поступали в общественные организации, к женщинам, коренным народам, феминистским движениям, молодежным организациям, которые каждый день работают над тем, чтобы сделать планету пригодной для всех нас", - добавила она.