Джахит Багчи: Сессия COP29 очень важна для Азербайджана

29-ая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) очень важна для Азербайджана.

29-ая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) очень важна для Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал сегодня посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи во время выступления на мероприятии на тему "Бизнес-вызовы глобальных климатических изменений", посвященном COP29 и "Году солидарности во имя зеленого мира".

По его словам, в рамках этого мероприятия пройдет множество различных конференций, дискуссий, встреч, панелей: "В ноябре внимание всего мира будет приковано к Баку".

Посол отметил, что Турция также примет активное участие в этом мероприятии: "Помимо этого, Турция уже выдвинула свою кандидатуру на проведение COP31. Наша страна также стремится внести свой вклад в работу в этой сфере".