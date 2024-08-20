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Джахит Багчи: Сессия COP29 очень важна для Азербайджана

Джахит Багчи: Сессия COP29 очень важна для Азербайджана 29-ая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) очень важна для Азербайджана.
COP29
20 августа 2024 г. 13:55
Джахит Багчи: Сессия COP29 очень важна для Азербайджана

29-ая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) очень важна для Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал сегодня посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи во время выступления на мероприятии на тему "Бизнес-вызовы глобальных климатических изменений", посвященном COP29 и "Году солидарности во имя зеленого мира".

По его словам, в рамках этого мероприятия пройдет множество различных конференций, дискуссий, встреч, панелей: "В ноябре внимание всего мира будет приковано к Баку".

Посол отметил, что Турция также примет активное участие в этом мероприятии: "Помимо этого, Турция уже выдвинула свою кандидатуру на проведение COP31. Наша страна также стремится внести свой вклад в работу в этой сфере".

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Версия на английском языке Turkish ambassador: COP29 is very significant for Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Cahit Bağçı: “COP29 sessiyası Azərbaycan üçün olduqca önəmlidir”

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