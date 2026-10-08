Глава МИД: Португалия изучает предложение США по поставкам F-35

Португалия примет решение о замене своего устаревающего флота истребителей F-16, исходя из национальных интересов, и всерьез рассматривает предложение США о поставке F-35 наряду с другими вариантами.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил министр иностранных дел Паулу Ранжел после встречи с госсекретарем США Марко Рубио в Лиссабоне.

Португалия еще не объявила официальный тендер на замену своих 28 модернизированных истребителей F-16M, но конкуренция за сделку, которая могла бы укрепить оборонные связи Лиссабона с европейскими или американскими партнерами, уже идет напряженная.

"Власти Португалии всегда будут принимать решения в соответствии с национальными интересами. Также ясно одно: мы всерьез рассматриваем предложение по F-35, так же как и другие", - заявил он.