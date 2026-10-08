В кенийской прессе опубликована серия статей о динамичном развитии связей с Азербайджаном

На популярных новостных сайтах Tuko, The Star, KBC и в ряде блогов Кении опубликованы статьи, посвященные динамично развивающимся в последние годы отношениям с Азербайджаном.

Как сообщили Report в Министерстве иностранных дел Азербайджана, была отмечена значимость визита президента Кении Уильяма Руто в Баку с целью участия в WUF13 и его двусторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для развития связей двух стран.

Также была представлена информация о результатах первого официального визита главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова в Кению в 2025 году.

В статьях отмечена важность таких приоритетных направлений для укрепления сотрудничества между Азербайджаном и Кенией, как нефтегазовая отрасль, энергетика, оборона, торговля, сельское хозяйство, цифровые технологии, устойчивое градостроительство. В то же время была подчеркнута заинтересованность двух стран во всестороннем сотрудничестве, в частности в укреплении межпарламентских и правовых связей, участии в гуманитарном разминировании и прочих.

Читателям была представлена информация о визите вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Кению в декабре 2024 года, а также о гуманитарной деятельности Азербайджана в этой стране посредством AIDA в сферах образования, развития молодежи, культуры и здравоохранения. Отмечается, что образовательные стипендии, предоставляемые кенийской молодежи в рамках программы "Международный образовательный грант имени Гейдара Алиева", являются важным инструментом укрепления дружеских и партнерских связей между народами двух стран.