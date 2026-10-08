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    Двое граждан Латвии арестованы из-за проникновения на базу ВВС в Британии

    Другие страны
    • 08 октября, 2026
    • 19:54
    Двое граждан Латвии арестованы из-за проникновения на базу ВВС в Британии

    В Великобритании арестованы два человека - граждане Латвии по обвинению в незаконном проникновении на территорию базы Королевских ВВС в Кембриджшире.

    Как передает Report, об этом сообщает Би-Би-Си со ссылкой на полицию.

    Тревога была поднята после того, как патруль службы безопасности Министерства обороны на базе ВВС Моулсворт обнаружил брошенный автомобиль, а во время поиска - проникших на базу мужчин. Кроме того, было обнаружено небольшое разрушение ограждения.

    "Двое мужчин в возрасте 36 и 32 лет, которые, по данным столичной полиции, проживают в Великобритании", - сообщает Би-Би-Си.

    Первоначально их арестовали по подозрению в незаконном проникновении на запрещенную территорию и нанесении ущерба имуществу и доставили в полицейский участок в Кембриджшире. Затем к обвинению добавили статью 4 закона "О нацбезопасности" - незаконное нахождение в запрещенном месте с целью нанесения ущерба стране.

    В связи с обстоятельствами инцидента его расследованием заняты сотрудники управления полиции по борьбе с терроризмом.

    Авиабаза Моулсворд Великобритания
    Britaniyanın hərbi bazasına daxil olan Latviya vətəndaşları həbs ediliblər
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