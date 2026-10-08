Двое граждан Латвии арестованы из-за проникновения на базу ВВС в Британии

В Великобритании арестованы два человека - граждане Латвии по обвинению в незаконном проникновении на территорию базы Королевских ВВС в Кембриджшире.

Как передает Report, об этом сообщает Би-Би-Си со ссылкой на полицию.

Тревога была поднята после того, как патруль службы безопасности Министерства обороны на базе ВВС Моулсворт обнаружил брошенный автомобиль, а во время поиска - проникших на базу мужчин. Кроме того, было обнаружено небольшое разрушение ограждения.

"Двое мужчин в возрасте 36 и 32 лет, которые, по данным столичной полиции, проживают в Великобритании", - сообщает Би-Би-Си.

Первоначально их арестовали по подозрению в незаконном проникновении на запрещенную территорию и нанесении ущерба имуществу и доставили в полицейский участок в Кембриджшире. Затем к обвинению добавили статью 4 закона "О нацбезопасности" - незаконное нахождение в запрещенном месте с целью нанесения ущерба стране.

В связи с обстоятельствами инцидента его расследованием заняты сотрудники управления полиции по борьбе с терроризмом.