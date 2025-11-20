COP30 доверил Азербайджану согласование ключевого документа по Парижскому соглашению

Азербайджану по просьбе Бразилии доверено согласование одного из ключевых итоговых документов COP30 - Глобального обзорного отчета по Парижскому соглашению (Global Stocktake -GST).

Как сообщает Report, после передачи председательства в COP Бразилии, Азербайджан продолжает активно участвовать в климатической дипломатии.

Благодаря завоеванному доверию Баку получает важные миссии в рамках переговорного процесса на климатической конференции.

Совместно с Бразилией азербайджанская сторона уже подготовила "Дорожную карту от Баку до Белена" по увеличению глобального климатического финансирования до 1,3 трлн долларов. Документ был представлен на COP30 и получил положительные отзывы большинства стран.

Кроме того, Азербайджану и Норвегии поручено вести переговоры по согласованию двух ключевых решений COP30, включая выбор страны - хозяйки COP31. Переговоры от имени председателя COP30 Андре Корреа ду Лаго доверено вести заместителю министра иностранных дел Азербайджана Ялчину Рафиеву и министру климата и экологии Норвегии Андреасу Бьелланд Эриксену.