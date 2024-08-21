COP29 в Азербайджане: новый этап в борьбе с неизбежными последствиями изменения климата

Климатологи доказали, что человек несет ответственность практически за все глобальное потепление за последние 200 лет. Деятельность человека, упомянутая выше, приводит к образованию парниковых газов, которые нагревают мир быстрее, чем когда-либо, по крайн

Климатологи доказали, что человек несет ответственность практически за все глобальное потепление за последние 200 лет. Деятельность человека, упомянутая выше, приводит к образованию парниковых газов, которые нагревают мир быстрее, чем когда-либо, по крайней мере, за последние две тысячи лет.

Сейчас Земля на 1,1°C теплее, чем в конце 1800-х годов (до промышленной революции) и теплее, чем когда-либо за последние 100 000 лет. Прошедшее десятилетие (2011–2020 годы) было самым теплым в истории, и каждое из последних четырех десятилетий было теплее, чем любое предыдущее десятилетие начиная с 1850 года.

При этом наиболее бедные и неразвитые страны мира более уязвимы к изменению климата, так как имеют ограниченные ресурсы для адаптации и борьбы с ним.

Изменение климата создает различные препятствия на пути достижения Целей устойчивого развития тысячелетия (ЦУР) и усугубляет неравенство внутри стран и между государствами. Если проблема не будет решена своевременно, изменение климата в будущем охватит не только слаборазвитые, но и богатые страны и будущие поколения. Отрадно, что проблема изменения климата теперь беспокоит не только научное сообщество, но и обычных людей, представителей правительств и политиков.

Как заявил Report заведующий отделом экономики и географии Института географии НАНА, доктор философии по географии Нариман Пашаев, Азербайджан должен проделать большую работу по борьбе с изменением климата.

"Глобальное изменение климата влияет на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Если в каком-то районе возникла засуха, в другом происходят наводнения, оползни. А люди пытаются к этому приспособиться", - отметил он.

По его словам, проведение COP29 в Азербайджане может дать толчок в борьбе с изменением климата: "COP29 имеет большое значение для Азербайджана. Благодаря этому мероприятию может возрасти внимание к таким процессам, как защита почвенного покрова, восстановление биоразнообразия, создание водных бассейнов. Безусловно, это, в свою очередь, повысит внимание и заботу людей об окружающей среде. В этом вопросе изменится мышление не только ученых, комитета по охране природы, отдельных министерств, но и каждого человека".

Ученый-географ сказал, что последствия изменения климата можно отчетливо наблюдать в Азербайджане: "Наибольшее влияние изменения климата в Азербайджан наблюдается на Каспийском море. То есть на территории от Самура до реки Астара море отступило как минимум на двести метров. Есть даже такие участки, где наблюдается отход от берегов на триста метров. В реке Кура тоже наблюдалось уменьшение воды, но в этом году обилие осадков немного повысило ее уровень воды".

Пашаев отметил, что необходимо соблюдать положения Парижского соглашения, заявив, что основная цель - сохранить цель 1,5°C в пределах досягаемости и не упускать из виду никого: "Окружающая среда чрезмерно загрязнена. Это приводит к повышению температуры. Арктические, Антарктические, Кавказские ледники уже тают. Поэтому Парижское соглашение имеет большое значение для Азербайджана. На самом деле каждый выброс в мире углерода препятствуют долголетию. В мире более 230 стран. Они должны думать, что мир един. До сих пор было проведено 28 таких конференций. Теперь она проводится и в Азербайджане. Необходимо вести совместную борьбу против загрязнений. Мы тоже поддержали Парижское соглашение и взяли на себя обязательства. До 2030 года мы должны сократить загрязнение, количество отходов. Это сокращение должно быть как минимум на 35 процентов. А это очень большая работа. Требует длительных исследований, труда".

"В Азербайджане широко используются нефть и газ. А в некоторых странах используется уголь. Поэтому необходимо перейти на альтернативную энергию, что является одним из основных целей Парижского соглашения. Под возобновляемой энергией подразумеваются солнечная, ветровая, водная, энергия приливов и отливов и т.д. При ее производстве не загрязняют окружающую среду и не истощают источники. Помимо удержания роста температуры на уровне 1,5°C, ее необходимо снизить до минимума, насколько это возможно. Представьте, если температура поднимется на два градуса, вся Европа может оказаться под водой. Этот вопрос должен интересовать всех в мире", - сказал он, добавив, что Азербайджан взял на себя обязательства до 2030 года повысить долю альтернативной энергии до 30 процентов от общего баланса. В настоящее время этот показатель составляет семь-десять процентов. "А в Нахчыване и Карабахе мы можем довести использование альтернативной энергии до максимума, то есть до 80 процентов", - добавил он.

Н.Пашаев подчеркнул, что если поддержание глобальной температуры на постоянном уровне зависит от сокращения загрязнения, то увеличение количества предприятий по переработке отходов в Азербайджане является необходимостью.

"Выбросы в окружающую среду на всех производственных предприятиях должны быть сведены к минимуму. В городе Баку есть всего один завод по переработке отходов. Для удовлетворения наших собственных потребностей в каждом районе должен быть как минимум один завод по переработке отходов. Благодаря этим заводам отходы должны перерабатываться заново", - сказал ученый.