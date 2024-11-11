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COP29: Участники ActionAid призвали к справедливому распределению климатического финансирования

COP29: Участники ActionAid призвали к справедливому распределению климатического финансирования В рамках COP29 в Баку организована конференция ActionAid, посвященная теме климатического финансирования.
COP29
11 ноября 2024 г. 13:12
COP29: Участники ActionAid призвали к справедливому распределению климатического финансирования

В рамках COP29 в Баку организована конференция ActionAid, посвященная теме климатического финансирования.

Как сообщает Report, в рамках конференции представители организации призвали к справедливому распределению обязательств по климатическому финансированию и принятию срочных мер по борьбе с изменением климата.

В частности участники подчеркнули, в нынешний реалиях вклад развитых стран в климатическое финансирование несопоставим с тем объемом загрязнения, за который они ответственны.

"Богатые страны должны перестать наживаться на проблемах нашей планеты. Они пытаются возложить обязательства по финансированию на Глобальный Юг, чтобы избежать ответственности за собственные действия", - сказала Тереза Андерсон, представительница Global Climate Justice lead at ActionAid.

По ее словам, статистические данные свидетельствуют, что развивающиеся страны несут гораздо меньшую историческую ответственность за изменение климата, чем развитые. В этой связи обязательства развитых и развивающихся стран по климатическому финансированию должны быть распределены справедливо, в соответствии с ущербом, причиняемым природе, сказала она.

"Если мы хотим, чтобы масштабы климатических действий были достаточными для спасения нашего будущего, страны, виновные в климатическом кризисе, должны заплатить за исправление ситуации", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке COP29: “ActionAid” iştirakçıları iqlim maliyyələşdirilməsi üzrə öhdəliklərin ədalətli bölüşdürülməsinə çağırış edib
Версия на английском языке COP29: ActionAid calls for fair distribution of climate finance

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