COP29: Ожидания, инклюзивность и повестка устойчивого развития

29-я Конференция сторон (COP 29) Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) является важнейшим глобальным событием, посвященным проблемам изменения климата и устойчивого развития. COP 29 представляет собой уникальную возможность для решения кр

29-я Конференция сторон (COP29) Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) является важнейшим глобальным событием для решения этой проблемы и вопроса устойчивого развития. COP29 представляет собой уникальную возможность для решения критически важных вопросов климата и устойчивости.

Как сообщает Report, ожидания от этого глобального события обсуждались экспертами на вебинаре, организованном НПО "Видение устойчивой Африки" в сотрудничестве, в том числе и с Независимым информационным агентством Report.

Как было отмечено на мероприятии, успех COP29 будет зависеть от баланса между амбициозными целями и инклюзивными подходами, а также от умения ориентироваться в условиях неопределенности.

Модератором вебинара "COP29: Ожидания, инклюзивность и неопределенности повестки устойчивого развития и климата" выступил профессор Мохаммад Нуруннаби, основатель и президент организации "Видение устойчивой Африки", директор Центра устойчивого развития и климата Университета принца Султана в Саудовской Аравии.

Участники обсудили ряд ключевых вызовов, стоящих на пути к устойчивому будущему, в том числе вызовах в регионах, которые они представляют. Среди них - сопротивление интеграции климатического образования в существующие учебные программы ввиду ограниченности ресурсов или различий в национальных приоритетах, приоритет прибыли над устойчивостью в бизнесе без должного стимулирования через политику и регулирование, а также необходимость вовлечения молодежи в климатическое образование.

По словам принявшей участие в вебинаре Кямали Мустафаевой, заместителя главного редактора Report, в регионе очень актуальной становится проблема снижения уровня Каспийского моря, что наблюдается несколько лет. В целом на Южном Кавказе водная проблема актуальна. "Но если нет мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, если Грузия имеет неразрешенные территориальные проблемы, а реки и водные запасы трансграничные - как решать эти проблемы? Поэтому нужны нормальные отношения между соседями, нужен устойчивый мир в регионе, чтобы решать насущные климатические вопросы", - сказала она.

Эксперты дали несколько важных рекомендаций. В частности, правительствам следует предоставить четкие руководящие принципы и необходимые ресурсы для учебных заведений, чтобы помочь интеграции климатической повестки в учебные программы. Бизнес нужно стимулировать, чтобы согласовать получение прибыли с устойчивыми практиками. Также необходимо разработать программы обучения для преподавателей, чтобы эффективно интегрировать климатическое образование, не нарушая существующие учебные структуры.

Подводя итоги, профессор Нуруннаби подчеркнул: "Вместе мы можем бороться с изменением климата и вместе мы можем победить".

Очевидно, что ожидания от COP29 высоки, так как они окажут значительное влияние на глобальные усилия по борьбе с изменением климата и достижению целей устойчивого развития.