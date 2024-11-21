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Члены Центра Низами Гянджеви призвали к увеличению финансирования гендерно-ориентированных проектов

Члены Центра Низами Гянджеви призвали к увеличению финансирования гендерно-ориентированных проектов На COP29 в Баку в рамках Дня гендера эксперты подчеркнули важность роли женщин в борьбе с климатическими изменениями и призвали к увеличению финансирования гендерно-ориентированных проектов.
COP29
21 ноября 2024 г. 19:25
Члены Центра Низами Гянджеви призвали к увеличению финансирования гендерно-ориентированных проектов

На COP29 в Баку в рамках Дня гендера эксперты подчеркнули важность роли женщин в борьбе с климатическими изменениями и призвали к увеличению финансирования гендерно-ориентированных проектов.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявили члены Международного центра Низами Гянджеви.

Участники отметили, что женщины не только чаще страдают от климатических кризисов, но и играют ключевую роль в укреплении устойчивости местных сообществ.

В рамках конференции COP29 состоялся День гендера, посвященный вопросам влияния климатических изменений на женщин.

"Гендерные аспекты климатических изменений требуют особого внимания. Женщины являются четырьмя из пяти жертв климатических катастроф и в 14 раз более подвержены их последствиям. Тем не менее, лишь 0,2% благотворительных средств направляются на поддержку женщин в этой сфере", - подчеркнул сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин.

Он добавил, что конференция продемонстрировала высокий уровень сотрудничества с ООН и ее агентствами, включая UNDP и UN Women: "Сегодня мы обсудили необходимость продления действия программы на следующие 10 лет, чтобы решить эту проблему".

Бывший президент Генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса также обратила внимание на важность финансирования, направленного на поддержку женщин.

"В прошлом году на COP28 только 30% национальных делегаций включали женщин, а гендерного паритета достигли лишь 2% делегаций. Сегодня мы ожидаем принятия новой финансовой цели, которая будет учитывать интересы женщин", — заявила Эспиноса.

Член правления Центра Низами Гянджеви Джин Байдершнайдер отметила, что без финансирования даже самые амбициозные климатические инициативы не смогут быть реализованы:

"Частный сектор, активы которого составляют 200 трлн долларов, должен играть ключевую роль в масштабах климатического финансирования. Конференция COP29 создала важную платформу для вовлечения бизнеса в решение климатических проблем".

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