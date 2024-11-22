Натаван Мамедова: Частный сектор получил бесценный опыт на COP29

Конференция COP29 стала значимым событием не только для государственных структур, но и для частного сектора.

Конференция COP29 стала значимым событием не только для государственных структур, но и для частного сектора.

Как сообщает Report, об этом заявила генеральный исполнительный директор Конфедерации предпринимателей Азербайджана и член Организационного комитета COP29 Натаван Мамедова на мероприятии в рамках COP29.

По ее словам, конференция предоставила уникальную возможность для малого и среднего бизнеса страны поделиться своими идеями и опытом в борьбе с изменением климата.

"Для многих представителей частного сектора участие в COP29 стало новым и бесценным опытом. Мы стремились максимально вовлечь предпринимателей в этот процесс, чтобы они могли не только поделиться своим видением, но и почерпнуть новые знания и идеи", - подчеркнула Мамедова.