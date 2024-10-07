Боснийский постпред при ООН: Проведение Азербайджаном COP29 является историческим событием

Проведение Азербайджаном 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) является историческим событием, уже некоторое время правительство на высоком уровне готовится к этому мероприятию.

Проведение Азербайджаном 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) является историческим событием, уже некоторое время правительство на высоком уровне готовится к этому мероприятию.

Об этом корреспонденту американского бюро Report заявил постоянный представитель Боснии и Герцеговины при ООН, бывший премьер-министр страны (2001-2002 годы) Златко Лагумджия.

Дипломат подчеркнул, что одним из ключевых вопросов, которые будут обсуждаться на COP29, является финансирование борьбы с изменением климата, и в этой связи на Азербайджан возлагают большие надежды.

"Примечательно, что за прошедший период под руководством назначенного президента COP29 Мухтара Бабаева были проведены успешные переговоры и встречи. Мы уверены, что на COP под председательством Азербайджана будет достигнут значительный прогресс в вопросах климатического финансирования", - сказал З.Лагумджия.

Он отметил, что повестка COP29 очень широка и богата различными инициативами.

"Ожидаются дискуссии на темы здравоохранения, образования, инноваций, науки, технологий, вовлечения женщин в борьбу с изменением климата, гендерные и другие вопросы. Важно проанализировать перспективы каждой инициативы. Одной из главных особенностей, отличающих COP29 от других, является участие большего числа заинтересованных сторон. На этом мероприятии будут представлены различные неправительственные организации, бизнес-сообщество и ряд других структур. Уже известно, что в COP29 примут участие лидеры и представители государств более чем из ста стран. Все понимают, что если не будут приняты срочные меры по борьбе с изменением климата, последствия будут очень тяжелыми и затронут все секторы", - резюмировал Златко Лагумджия.