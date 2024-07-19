Болгарские СМИ: Конференция COP29 в Баку - "лакмусовая бумажка" для глобальных действий

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в критический момент для сообществ, пострадавших от климатического кризиса.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в критический момент для сообществ, пострадавших от климатического кризиса.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье болгарского издания ФАКТИ "Саммит по изменению климата – 2024: почему это важно и что он может предложить?".

"В настоящее время глобальная температура воздуха повышается быстрее, чем ожидалось, экстремальные погодные явления становятся более частыми и приводят к более серьезным последствиям, уровень моря колеблется, ледники тают, а опустынивание и растущее загрязнение воздуха способствуют ухудшению здоровья людей", - пишут авторы статьи.

Издание также отмечает, что сегодня страны по всему миру сталкиваются с рядом проблем с точки зрения продовольственной безопасности. Для малых островных государств это носит даже экзистенциальный характер, что подчеркивает важность максимального участия международного сообщества в COP29, подчеркивается в статье.

"На COP29 будет обсужден ряд важнейших вопросов, направленных на достижение общей цели по смягчению разрушительных последствий изменения климата. Однако главным вопросом повестки дня останется финансирование со стороны стран с высокими доходами для помощи странам с низкими доходами, благодаря чему предстоящую конференцию также называют "финансовый COP".

Следует отметить, что было бы справедливым, если страны с высокими доходами, которые получали выгоду от загрязняющего экономического развития, оказали финансовую поддержку более бедным странам в декарбонизации и адаптации к резко меняющемуся климату. Последнее обещание о финансировании в размере 100 млрд долларов в год, данное в 2009 году, не было выполнено, что привело к росту недоверия и потере десятилетий для борьбы с изменением климата", - говорится в статье.

Авторы также подчеркивают, что с учетом всего этого, предстоящая в ноябре в Азербайджане конференция COP29 воспринимается как "лакмусовая бумажка" для глобальных действий по борьбе с изменением климата.

"Азербайджан, как принимающая страна, взял на себя обязательство провести COP29 инклюзивно, прозрачно и беспристрастно. Страна изложила свое видение COP29 как повышение амбиций и стимулирование деятельности. Главным приоритетом Азербайджана является решение вопроса финансирования в борьбе с изменением климата, при этом принимая во внимание потребности и приоритеты развивающихся стран", - говорится в статье.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года.