Более тысячи активистов присоединились к инициативе Азербайджана "Платформа НПО Глобальный Юг"

Более тысячи активистов гражданского общества присоединились к инициативе Азербайджана "Платформа НПО Глобальный Юг".

Более тысячи активистов гражданского общества присоединились к инициативе Азербайджана "Платформа НПО Глобальный Юг".

Как сообщает Report, в частности поддержку платформе выразили 1 023 представителя НПО из 137 стран, представленных на COP29.

Инициатива создания платформы была выдвинута Азербайджанским национальным форумом НПО на международной конференции по сотрудничеству Юг-Юг НПО стран Движения неприсоединения в Баку в рамках COP29.

НПО, представляющие страны Движения неприсоединения, согласовали текст совместного заявления о роли НПО в развитии климатических действий посредством сотрудничества Юг-Юг и объявили, что присоединиться к заявлению могут все НПО, участвующие в COP29.

В заявлении выражена решительная поддержка Азербайджана, привлечено внимание к его глобальной роли и высоко оценена инициатива "Перемирие COP", направленная на прекращение конфликтов в мире.

В документе страны мира призваны уделить приоритетное внимание гуманитарным аспектам изменения климата.

В заявлении подчеркивается важная роль НПО в решении климатической устойчивости и гуманитарных проблем, продвижении инклюзивной политики, соответствующей Целям устойчивого развития, а также необходимость расширения сотрудничества между правительствами, финансовыми учреждениями и НПО для поддержки климатического финансирования и инициатив на местном уровне.

Отметим, что впервые в истории азербайджанских НПО поддержку их инициативе выражают институты гражданского общества из регионов, охватывающих 71% стран мира.