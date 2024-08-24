Более 100 стран обратилось за получением электронной визы для участия в COP29

Число стран, подавших заявку на получение электронной визы для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC), превысило 100.

Число стран, подавших заявку на получение электронной визы для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC), превысило 100.

Как сообщает Report, об этом заявила сотрудник Азербайджанской операционной компании COP29 Аян Наджаф во время информирования о медиа-услугах и территориях/объектах в зеленой и синей зонах на медиа-семинаре для представителей местных СМИ на тему "Эффективные коммуникационные стратегии для COP29".

Она подчеркнула, что представители местных СМИ смогут получить документ об аккредитации 1 ноября.