BOEMDA: Страны ЕС будут больше нуждаться в импорте "зеленой энергии" из Азербайджана

В ближайшем будущем страны Европейского Союза будут больше нуждаться в импорте "зеленой энергии" из Азербайджана.

В ближайшем будущем страны Европейского Союза (ЕС) будут больше нуждаться в импорте "зеленой энергии" из Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель директора Госагентства по возобновляемым источникам энергии (BOEMDA) Рена Гумбатова на мероприятии "Инвестиции в возобновляемую энергию: пути к устойчивому будущему" в рамках COP29.

"Мы должны понять, как "зеленая энергия" будет использоваться и распределяться в Азербайджане. Страна, вступающая в энергетический переход, должна иметь амбициозную цель и план. Мы подготовили национальный коммуникационный документ в сотрудничестве с McKinsey Consulting и представили наше видение внедрения возобновляемой энергии, включая водородные технологии. Это была действительно очень интересная работа. Теперь знаем, что солнечная энергия эффективна на наших территориях не только с точки зрения затрат, но и с технической точки зрения", - отметила она.