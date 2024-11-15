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BOEMDA: Страны ЕС будут больше нуждаться в импорте "зеленой энергии" из Азербайджана

BOEMDA: Страны ЕС будут больше нуждаться в импорте "зеленой энергии" из Азербайджана В ближайшем будущем страны Европейского Союза будут больше нуждаться в импорте "зеленой энергии" из Азербайджана.
COP29
15 ноября 2024 г. 11:13
BOEMDA: Страны ЕС будут больше нуждаться в импорте зеленой энергии из Азербайджана

В ближайшем будущем страны Европейского Союза (ЕС) будут больше нуждаться в импорте "зеленой энергии" из Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель директора Госагентства по возобновляемым источникам энергии (BOEMDA) Рена Гумбатова на мероприятии "Инвестиции в возобновляемую энергию: пути к устойчивому будущему" в рамках COP29.

"Мы должны понять, как "зеленая энергия" будет использоваться и распределяться в Азербайджане. Страна, вступающая в энергетический переход, должна иметь амбициозную цель и план. Мы подготовили национальный коммуникационный документ в сотрудничестве с McKinsey Consulting и представили наше видение внедрения возобновляемой энергии, включая водородные технологии. Это была действительно очень интересная работа. Теперь знаем, что солнечная энергия эффективна на наших территориях не только с точки зрения затрат, но и с технической точки зрения", - отметила она.

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Версия на английском языке Azerbaijani official: EU countries will need more green energy imports
Версия на азербайджанском языке BOEMDA rəsmisi: "Aİ ölkələri "yaşıl enerji" idxalına daha çox ehtiyac duyacaq"

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