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Блок Наименее развитых стран готов провести демарш ввиду недоговороспособности Глобального Севера

Блок Наименее развитых стран готов провести демарш ввиду недоговороспособности Глобального Севера Представители Наименее развитых стран (LDC) выражают явное несогласие с результатами переговоров по новой коллективной количественной цели (NCQG).
COP29
23 ноября 2024 г. 18:25
Блок Наименее развитых стран готов провести демарш ввиду недоговороспособности Глобального Севера

Представители Наименее развитых стран (LDC) выражают явное несогласие с результатами переговоров по новой коллективной количественной цели (NCQG).

Как передает Report, об этом сообщает телеканал ANewz.

Представители блока LDC раскритиковали предложенный текст, заявив: "Наши приоритеты не были приняты во внимание. На данный момент мы не можем работать над этим текстом".

Представитель Боливии от организации Ведущие развивающиеся страны-единомышленники (LMDC) выступил с резкой критикой, назвав цифры неадекватными и оскорбительными:

"Цель в 250 миллиардов долларов - это не шутка, это оскорбление. Даже 300 миллиардов долларов - это неприемлемо. Эта цифра должна составлять не менее 500 миллиардов долларов", - передает телеканал слова представителя делегации.

Индия также присоединилась к позиции Боливии, настаивая на том, что для удовлетворения потребностей развивающихся стран NCQG должна достигать не менее 500 миллиардов долларов в год.

Африканский блок выразил аналогичное разочарование, подчеркнув, что их предложения были проигнорированы. Один из представителей повторил основные требования, выразив явное недовольство пересмотренным проектом.

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Версия на азербайджанском языке Ən az inkişaf etmiş ölkələr bloku Qlobal Şimalın danışıqlar apara bilməməsi səbəbindən demarşa hazırdır
Версия на английском языке Least Developed Countries ready to make demarche due to inability of Global North to negotiate

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