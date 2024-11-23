Блок Наименее развитых стран готов провести демарш ввиду недоговороспособности Глобального Севера

Представители Наименее развитых стран (LDC) выражают явное несогласие с результатами переговоров по новой коллективной количественной цели (NCQG).

Представители Наименее развитых стран (LDC) выражают явное несогласие с результатами переговоров по новой коллективной количественной цели (NCQG).

Как передает Report, об этом сообщает телеканал ANewz.

Представители блока LDC раскритиковали предложенный текст, заявив: "Наши приоритеты не были приняты во внимание. На данный момент мы не можем работать над этим текстом".

Представитель Боливии от организации Ведущие развивающиеся страны-единомышленники (LMDC) выступил с резкой критикой, назвав цифры неадекватными и оскорбительными:

"Цель в 250 миллиардов долларов - это не шутка, это оскорбление. Даже 300 миллиардов долларов - это неприемлемо. Эта цифра должна составлять не менее 500 миллиардов долларов", - передает телеканал слова представителя делегации.

Индия также присоединилась к позиции Боливии, настаивая на том, что для удовлетворения потребностей развивающихся стран NCQG должна достигать не менее 500 миллиардов долларов в год.

Африканский блок выразил аналогичное разочарование, подчеркнув, что их предложения были проигнорированы. Один из представителей повторил основные требования, выразив явное недовольство пересмотренным проектом.