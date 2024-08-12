Баку впервые примет Неделю действий по борьбе с изменением климата

В Баку в рамках подготовки к COP29 впервые будет организована Неделя действий по борьбе с изменением климата.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Азербайджанской операционной компании COP29.
Неделя действий по борьбе с изменением климата, организованная по инициативе лидера высокого уровня ООН по климату Нигяр Арпадараи, пройдет в столице Азербайджана с 30 сентября по 4 октября.
Основными темами мероприятия станут "Энергетический переход", "Города/урбанизированная среда", "Водная безопасность", "Продовольствие и сельское хозяйство", "Малые и средние предприятия" и "Зеленые навыки".
В мероприятии примут участие представители госучреждений, научных кругов и частного сектора, также будут организованы художественные и культурные мероприятия.
Более подробная информация и программа Недели действий по борьбе с изменением климата будут доступны на сайте