О нас

Баку впервые примет Неделю действий по борьбе с изменением климата

Баку впервые примет Неделю действий по борьбе с изменением климата В Баку впервые пройдет Неделя действий по борьбе с изменением климата.
COP29
12 августа 2024 г. 11:26
Баку впервые примет Неделю действий по борьбе с изменением климата

В Баку в рамках подготовки к COP29 впервые будет организована Неделя действий по борьбе с изменением климата.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Азербайджанской операционной компании COP29.

Неделя действий по борьбе с изменением климата, организованная по инициативе лидера высокого уровня ООН по климату Нигяр Арпадараи, пройдет в столице Азербайджана с 30 сентября по 4 октября.

Основными темами мероприятия станут "Энергетический переход", "Города/урбанизированная среда", "Водная безопасность", "Продовольствие и сельское хозяйство", "Малые и средние предприятия" и "Зеленые навыки".

В мероприятии примут участие представители госучреждений, научных кругов и частного сектора, также будут организованы художественные и культурные мероприятия.

Более подробная информация и программа Недели действий по борьбе с изменением климата будут доступны на сайте www.bakuclimateactionweek.az.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Baku to host inaugural climate action week
Версия на азербайджанском языке Bakı ilk dəfə olaraq İqlim Fəaliyyəti Həftəsinə ev sahibliyi edəcək

Самое важное

Президент Ильхам Алиев присутствовал на гала-концерте Вечер дружбы в Астане
ФотоПрезидент Ильхам Алиев присутствовал на гала-концерте "Вечер дружбы" в Астане
8 августа 2024 г. 18:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi