Баку - место принятия климатических решений, Белен - их практического воплощения - МНЕНИЕ

29-я Конференция сторон (COP29) Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН), проведенная в Баку, является местом принятия решений, а проходящая сейчас в бразильском городе Белен COP30 - местом, где эти решения претворяются в жизнь.

Об этом Report сказала член Организационного комитета COP29, председатель Общественного объединения "Женщина, Развитие, Будущее" Гюльшан Ахундова.

По ее словам, после того как было принято решение о проведении COP29 в Баку, многие международные наблюдатели и эксперты рассматривали это событие как переходный этап:

"По их мнению, COP29 должна была стать подготовительным этапом к COP30, где в Бразилии будут приняты ключевые решения. Однако эти прогнозы не оправдались. Напротив, решения, принятые на COP29, особенно переход Фонда потерь и ущерба (Loss and Damage Fund) к фактическому функционированию и создание новых финансовых структур, стали поворотным моментом в мировой климатической дипломатии".

Эксперт отметила, что COP29 стала важной политической платформой для восстановления доверия между развитыми и развивающимися странами:

"Азербайджан выступил на этой конференции как хозяин и посредник, выстраивая новые мосты климатической дипломатии по направлениям Север-Юг, а также Запад-Восток. Одним из основных результатов COP29 стало начало функционирования Фонда потерь и ущерба".

Член комитета оценила Баку как место принятия решений, а Белен - как место их реализации:

"Эти две конференции дополняют друг друга, и "линия Баку-Белен" в глобальном климатическом процессе уже становится символом нового этапа в климатической дипломатии".